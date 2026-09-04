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Россияне стали активнее вкладывать деньги в фонды денежного рынка

Россияне стали активнее вкладывать деньги в фонды денежного рынка

Россияне стали активнее инвестировать в фонды денежного рынка, стоимость чистых активов крупнейших из них за последний год выросла на 25–90%.

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