Создание единого рынка нефти в ЕАЭС – процесс, который трудно завершить

Илья ЗАХАРКИН За последние годы страны-участницы Евразийского экономического союза сделали настоящий рывок на пути интеграции, продемонстрировав всем своим недругам жизнеспособность объединения и его потенциальные возможности.
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