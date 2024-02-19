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Рассеянный склероз скоро будут лечить настольным теннисом

Рассеянный склероз скоро будут лечить настольным теннисом

Об этом говорят результаты недавно проведенного исследования.Рассеянный склероз скоро будут лечить настольным теннисом, так как эта игра заставляет людей координировать различные части своего тела, мозг и зрение, говорят результаты недавнего исследования, сообщает Daily Mail.

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