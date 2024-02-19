Об этом говорят результаты недавно проведенного исследования.Рассеянный склероз скоро будут лечить настольным теннисом, так как эта игра заставляет людей координировать различные части своего тела, мозг и зрение, говорят результаты недавнего исследования, сообщает Daily Mail.
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