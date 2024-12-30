Министр юстиции – об оценке прокуроров: «Процесс идет медленнее, чем мы ожидали»

Процесс оценки имущества и добросовестности прокуроров по борьбе с коррупцией находится в стагнации. Слушания начнутся только в феврале 2025 года, хотя члены комиссии должны были завершить этот этап до конца этого года.
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