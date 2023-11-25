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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Одиноков о матче против МБА: «Всегда очень приятно встречаться с командой, за которую ранее выступал»

Форвард УНИКСа Владислав Одиноков накануне матча против МБА признался, что ему будет приятно встретиться со своей бывшей командой.

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