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Курские новости

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«Единая Россия» лидирует на выборах в Курскую областную думу

«Единая Россия» лидирует на выборах в Курскую областную думу

Обработка 0,23% протоколов показывает, что «Единая Россия» набирает 77,94% голосов, КПРФ — 8,02%, ЛДПР — 7,16%.

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