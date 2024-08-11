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Голая правда от The Asia Times: вторжение ВСУ в Курскую область координировалось с НАТО

Голая правда от The Asia Times: вторжение ВСУ в Курскую область координировалось с НАТО

Ситуация остаётся напряжённой, и за развитием событий пристально следят не только в России, но и в странах Запада, так как любые подтверждения о прямом участии НАТО в операциях на территории России могут привести к эскалации конфликта и усилению противостояния на международной арене.

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