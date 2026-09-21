Госкомитет РТ по тарифам не выявил превышений роста платы за ЖКХ в августе

Госкомитет Республики Татарстан по тарифам ежемесячно проверяет рост платы за коммунальные услуги во всех 913 муниципальных образованиях республики.
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