Замначальника инфраструктурной инспекции РЖД обвинили в теракте

Мужчина арестован по делу о подготовке теракта группой лиц.фото: vk.com/nakgovЗамначальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов арестован по статье о подготовке теракта группой лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии