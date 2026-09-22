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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Робертсон о Тренте: «Всегда говорил ему: «Меня не будут хвалить так же, как тебя, но и критиковать тоже». Есть стереотип, что он не умеет обороняться, хотя он прекрасный защитник»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился воспоминаниями об игре Трента Александер-Арнолда в «Ливерпуле».

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