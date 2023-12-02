Продавец шаурмы в Москве погнался с тесаком за недовольным покупателем

Москвич решил вечером перекусить шаурмой и едва не стал жертвой слишком обидчивого повара. Инцидент произошел на днях в одном из круглосуточных заведений по продаже фастфуда на улице Таганской, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.