Продавец шаурмы в Москве погнался с тесаком за недовольным покупателем

Москвич решил вечером перекусить шаурмой и едва не стал жертвой слишком обидчивого повара. Инцидент произошел на днях в одном из круглосуточных заведений по продаже фастфуда на улице Таганской, рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
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