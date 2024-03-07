В Ленобласти запретили публиковать информацию о последствиях ударов БПЛА

Руководство Ленинградской области приняло решение о запрете публикации и распространения информации о местоположении объектов Минобороны и систем безопасности стратегических объектов, а также о последствиях ударов беспилотников.
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