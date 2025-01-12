Надо писать Бастрыкину! Югорчане не верят в виновность пойманного на взятке хирурга

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Владимир Иванов
Да сейчас медицина давно уже полный отстой.Все продается за деньги !!
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9 час.
Александр Денисов
Любые деньги за &quot;операцию&quot; не через кассу- это взятка, а не благодарность.
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8 час.
Л
Лавров
А причем тут Бастрыкин, он не сможет поменять систему, надо думать когда голосуете за платную медицину., захотели платить, так не пищите.
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27 мин.

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