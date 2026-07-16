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ВС России ударили в Киеве по местам сборки и хранения БПЛА

ВС России ударили в Киеве по местам сборки и хранения БПЛА

Групповые удары нанесены ночью высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщает пресс-служба минобороны России 16 июля в Telegram-канале.

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