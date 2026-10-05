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Журнал «Профиль»

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ВС РФ ударили по портовому пункту Вилково, объекту в порту Черноморск и двум сухогрузам

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической, портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.

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