Финны будут выходить на пенсию в 70 лет

Министерство финансов Финляндии предложило повысить пенсионный возраст до 70 лет. Сейчас — 65 лет, то есть на 2,5 года выше, чем в России (недавно у них было 63 года, но пришлось повысить в 2017 году).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Швейцарии сгоре...
- АС Жесточайший ответ...
- Под знаком ОМОНА ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым