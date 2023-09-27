На Волге при столкновении катера и лодки погиб человек

На Волге столкнулись катер и резиновая лодка. В результате один человек получил смертельные травмы. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.
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