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На Волге при столкновении катера и лодки погиб человек

На Волге при столкновении катера и лодки погиб человек

На Волге столкнулись катер и резиновая лодка. В результате один человек получил смертельные травмы. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

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