В сеть утекли планы Activision Blizzard по внедрению повестки в компанию и игры

Пользователь под ником Grummz опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) дорожную карту компании Activision Blizzard, направленную на усиление принципов разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), которые в игровом сообществе характеризуют словом повестка.
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