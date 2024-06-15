В сеть утекли планы Activision Blizzard по внедрению повестки в компанию и игры

Пользователь под ником Grummz опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) дорожную карту компании Activision Blizzard, направленную на усиление принципов разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), которые в игровом сообществе характеризуют словом повестка.