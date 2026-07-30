Происшествия
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Происшествия

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В Саратовской области полицейские завершили расследование уголовного дела по обвинению иностранца в контрабанде и незаконном хранении наркотиков с целью сбыта

Следствием установлено, что 22-летний обвиняемый, действуя в качестве курьера одного из подпольных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ в марте 2026 года прибыл на территорию одного из иностранных государств, где по заданию кураторов получил партию синтетических наркотиков, содержащих тетрагидроканнабинол, спрятанных в вакуумные упаковки из-под сиропа и полимерные бутылки с этикетками косметического средства.

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