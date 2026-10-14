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За ночь над Россией уничтожили 902 дрона ВСУ

За ночь над Россией уничтожили 902 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 902 украинских БПЛА. Их уничтожали над территориями 20 регионов России и над акваторией Азовского моря.

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