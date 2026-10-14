За ночь над Россией уничтожили 902 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 902 украинских БПЛА. Их уничтожали над территориями 20 регионов России и над акваторией Азовского моря.
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