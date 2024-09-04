Сотрудники полиции доказали вину жительницы Красноярска в разбойном нападении на пожилую женщину

На основании материалов уголовного дела, расследованного следователями ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское», суд вынес обвинительный приговор жительнице краевого центра за разбойное нападение.
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