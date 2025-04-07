Депутат Гусев предложил выпустить памятную монету с изображением «Орешника»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, представляющий фракцию «Справедливая Россия — За правду», выступил с инициативой выпустить памятную монету, на которой будет изображён российский ракетный комплекс «Орешник».
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