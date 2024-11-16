Председатель Госдумы России Вячеслав Володин среди подписчиков своего Telegram-канал запустил опрос о том, нужно ли детям мигрантов перед поступлением в российскую школу проходить предварительное тестирование.
Володин запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов
Комментарии
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саша пупкин
Дома пусть сидят))) Нех бандосов плодить.
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14 час.
Ольга
Семей мигрантов вообще не должно быть в России, а тестирования эти - это еще одна кормушка для коррупционеров . Как и продажа сертификатов о знании языка самим мигрантам. И дополнительная нагрузка на российский бюджет - ну не пройдут тестирования мигрантские дети, и что дальше? В России их содержать на пособия неучами? Обучать отдельно за счет налогоплательщиков?
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12 час.
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