Володин запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов

Ольга

Семей мигрантов вообще не должно быть в России, а тестирования эти - это еще одна кормушка для коррупционеров . Как и продажа сертификатов о знании языка самим мигрантам. И дополнительная нагрузка на российский бюджет - ну не пройдут тестирования мигрантские дети, и что дальше? В России их содержать на пособия неучами? Обучать отдельно за счет налогоплательщиков?