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Володин запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов

Володин запустил в Telegram опрос о тестировании детей мигрантов

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин среди подписчиков своего Telegram-канал запустил опрос о том, нужно ли детям мигрантов перед поступлением в российскую школу проходить предварительное тестирование.

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Комментарии
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саша пупкин
Дома пусть сидят))) Нех бандосов плодить.
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14 час.
Ольга
Семей мигрантов вообще не должно быть в России, а тестирования эти - это еще одна кормушка для коррупционеров . Как и продажа сертификатов о знании языка самим мигрантам. И  дополнительная нагрузка на российский бюджет - ну не пройдут тестирования мигрантские дети, и что дальше? В России их содержать на пособия неучами? Обучать отдельно за счет налогоплательщиков?
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12 час.

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