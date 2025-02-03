Ефимов: Свыше 15 га земли город предоставил для реализации масштабных инвестпроектов в СЗАО

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в 2024 году город предоставил инвесторам и застройщикам девять земельных участков для возведения новых производств, деловых, спортивных и других объектов на северо-западе столицы.
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