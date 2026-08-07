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"Искандер" уничтожил эшелон с военной техникой ВСУ в Днепропетровской области

"Искандер" уничтожил эшелон с военной техникой ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные ударом "Искандера" уничтожили эшелон с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области, сообщили 7 августа в Минобороны РФ .

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