Делегации из регионов-побратимов прибывают в Бобруйский район.

Сегодня Бобруйщина гостеприимно встречает делегации из регионов-побратимов Российской Федерации: Вологодского муниципального округа Вологодской области и городского округа Воротынский Нижегородской области.
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