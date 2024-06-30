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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Делегации из регионов-побратимов прибывают в Бобруйский район.

Делегации из регионов-побратимов прибывают в Бобруйский район.

Сегодня Бобруйщина гостеприимно встречает делегации из регионов-побратимов Российской Федерации: Вологодского муниципального округа Вологодской области и городского округа Воротынский Нижегородской области.

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