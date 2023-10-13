Постпред Израиля назвал постыдной реакцию ООН на призыв к жителям Газы

Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций Гилад Эрдан назвал постыдной реакцию ООН на предписание Израиля жителям Газы переместиться в южную часть сектора в течение суток, передает РИА Новости.
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