Театр абсурда

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Рар намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

Рар намекнул на роль спецслужб РФ в «потере» скандальных документов по эсминцу Defender

В Великобритании не случайно произошел инцидент с потерей секретных документов, связанных с провокационным проходом британского эсминца Defender в прибрежной зоне Крымского полуострова и нарушением государственных границ Российской Федерации.

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