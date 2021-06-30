В Великобритании не случайно произошел инцидент с потерей секретных документов, связанных с провокационным проходом британского эсминца Defender в прибрежной зоне Крымского полуострова и нарушением государственных границ Российской Федерации.
В Великобритании не случайно произошел инцидент с потерей секретных документов, связанных с провокационным проходом британского эсминца Defender в прибрежной зоне Крымского полуострова и нарушением государственных границ Российской Федерации.
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