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Китай

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Заместитель председателя ЦВС встретился с иностранными гостями на Пекинском форуме "Сяншань"

Пекин, 13 сентября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Центрального военного совета /ЦВС/ Хэ Вэйдун в пятницу встретился с иностранными гостями из Мьянмы, ЮАР и Пакистана, которые прибыли в Пекин для участия в 11-м Пекинском форуме "Сяншань".

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