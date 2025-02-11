"Рожает - значит, безответственная": Большой позор, которого не замечали годами

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лина любимцева

А выплачивать деньги на российских детей многодетным семьям наше государство не может? Или не хочет? Это только семьям гастербайтерам и деньги платят, и квартиры дают бесплатно?!!! ПОЗОР!!!.... Мне так женщину жаль!! Что она мечется между детскими домами, чтобы навестить своих деток. .......И ПОЧЕМУ детей из одной семьи не поместили В ОДИН ДЕТСКИЙ ДОМ, А В РАЗНЫЕ?!! Что вообще творится в России?!! А потом мы обижаемся, что и как пишут о русских?!!