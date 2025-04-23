Политолог Блохин: США могут признать Крым, чтобы ослабить связь России и Китая

США готовятся признать Крым русским для того, чтобы попытаться ослабить отношения Москвы и Пекина.Политолог-американист Константин Блохин в беседе с РИА Новости сообщил, что вероятность таких событий весьма велика.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии