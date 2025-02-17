Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Европа разделилась во мнениях относительно отправки войск на Украину

Европа разделилась во мнениях относительно отправки войск на Украину

В Елисейском дворце вечером в понедельник 17 февраля состоялась «неформальная встреча», на которую по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона приехали главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также с председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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