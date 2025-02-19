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Царьград

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Макрон выбирает переговоры с Путиным вместо военной интервенции на Украину

Макрон выбирает переговоры с Путиным вместо военной интервенции на Украину

Европейские лидеры, включая Макрона, отказались отправлять войска на Украину, несмотря на прежние заявления о готовности.

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