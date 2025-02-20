Канье Уэст и Бьянка Цензори выпустят фильм: подробности

Эта парочка опять что-то придумала: Бьянка Цензори и Канье Уэст выпустят фильм. The Post со ссылкой на инсайдера сообщает, что речь, на удивление, идет не о картине с пометкой «18+», а о «модном фильме» о любви (что бы это ни значило).