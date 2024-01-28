Ученые предупредили, что запасы грунтовых вод на Земле истощаются ускоренными темпами

Жителей Земли предупредили о риске возникновения дефицита пресной воды. Команда ученых из США, Саудовской Аравии, Великобритании и Швейцарии изучила данные более чем из 40 стран и пришла к выводу, что водоносные горизонты не успевают пополняться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии