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Ученые предупредили, что запасы грунтовых вод на Земле истощаются ускоренными темпами

Ученые предупредили, что запасы грунтовых вод на Земле истощаются ускоренными темпами

Жителей Земли предупредили о риске возникновения дефицита пресной воды. Команда ученых из США, Саудовской Аравии, Великобритании и Швейцарии изучила данные более чем из 40 стран и пришла к выводу, что водоносные горизонты не успевают пополняться.

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