Ученые предупредили, что запасы грунтовых вод на Земле истощаются ускоренными темпами

Жителей Земли предупредили о риске возникновения дефицита пресной воды. Команда ученых из США, Саудовской Аравии, Великобритании и Швейцарии изучила данные более чем из 40 стран и пришла к выводу, что водоносные горизонты не успевают пополняться.