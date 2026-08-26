Zero Hedge
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Zero Hedge

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Iran Says Persian-Language Media Outlets 'Funded By CIA' Are Military Targets

Iran Says Persian-Language Media Outlets 'Funded By CIA' Are Military Targets

Iran Says Persian-Language Media Outlets 'Funded By CIA' Are Military Targets One key tool Washington has long utilized for influence operations and covert regime change plotting abroad has long been the establishment of foreign media for political messaging.

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