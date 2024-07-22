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Царьград

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Медведев необычно отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

Медведев необычно отреагировал на решение Байдена выйти из президентской гонки

Зампред Совбеза России не стал злорадствовать над престарелым американским лидером и вспоминать ему его злодеяния и промахи.

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