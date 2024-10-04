Медведев объявил о начале работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактникам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил третьего октября, что заключение контракта – единственная форма привлечения граждан России для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.
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