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Регионы России

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«Яндекс» запустил сервис «Яндекс ПроБлогер» для комплексной монетизации контента

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс ПроБлогер» для комплексной монетизации контента

Компания «Яндекс» объявила о запуске нового сервиса «Яндекс ПроБлогер», объединяющего инструменты рекламной монетизации и аналитики контента на нескольких площадках одновременно.

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