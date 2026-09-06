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Аргументы недели

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Дольше целого века: заработал арктический проект России «Восток Ойл»

Дольше целого века: заработал арктический проект России «Восток Ойл»

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал команду на начало погрузки первого арктического танкера «Валентин Пикуль» нефтью с новейшего масштабного комплекса «Восток Ойл».

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