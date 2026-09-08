В брак с 5 лет. Это нормально. Дети мигрантов в школах учат всех своим законам

Они идут в первый класс с гражданством России, но без единого слова по-русски.
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Мигранты уводят всех от классовой борьбы. Отказ от начного марксизма опускает социум на уровень средневековой дикости.
Если и дальше так пойдёт,то не мигранты будут учить русский язык,а русские тарабарский.
Мастурбеков на плаху. Да вышвырнем всех чурок с земли русской.
Только депортация . ВСЕХ - по домам , однозначно . Там пусть паруются хоть с пелёнок .
Выборы скоро поэтому Обосри нижнего клюнь ближнего а сам лезь в верх! Без знания Русского языка не берут в первый класс
Автор прав, ЕР пошла не тем путем и провалила работу с мигрантами.
Если хотим изменений, нужно идти голосовать. Голосовать ПРОТИВ ЕдРоссни, за любую партию, но в идеале, за КПРФ. Мне не нравится Зюганов, но смена поколений близка, ему на смену придут такие как Николай Бондаренко, которого власть, в наглую, не допускает до выборов, зная что люди будут голосовать за него! Давайте проголосуем все вместе против ЕдРоссов и тогда, будет надежда на изменения в стране...
Во власти временщики. В этом вся проблема. Их не интересует будущее России, а только ЛИЧНОЕ, основанное на ресурсах России. Отсюда на второй срок оставлен и такой министр образования, как нынешний.