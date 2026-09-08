Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В брак с 5 лет. Это нормально. Дети мигрантов в школах учат всех своим законам

В брак с 5 лет. Это нормально. Дети мигрантов в школах учат всех своим законам

     Они идут в первый класс с гражданством России, но без единого слова по-русски.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гавриленко Александр
Гавриленко Александр

Если хотим изменений, нужно идти голосовать. Голосовать ПРОТИВ ЕдРоссни, за любую партию, но в идеале, за КПРФ.  Мне не нравится Зюганов, но смена поколений близка, ему на смену придут такие как Николай Бондаренко, которого власть, в наглую, не допускает до выборов, зная что люди будут голосовать за него! Давайте проголосуем все вместе против ЕдРоссов и тогда, будет надежда на изменения в стране...

Профиль пользователя Андрей Павлов
Андрей Павлов

Во власти временщики. В этом вся проблема. Их не интересует будущее России, а только ЛИЧНОЕ, основанное на ресурсах России. Отсюда на второй срок оставлен и такой министр образования, как нынешний.