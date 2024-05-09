Сотрудница Sony Алана Пирc: Большинству издателей не нужны одиночные игры — чт...

Сотрудница Sony Алана Пирc: Большинству издателей не нужны одиночные игры — что творится в индустрииК счастью, не 100% больших и средних компаний в современной индустрии являются акулами, преследующими исключительно сверхприбыль.
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