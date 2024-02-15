Забытую стелу героям войны обнаружили на Расточке в Новосибирске

Стелу из черного металлического каркаса с профилями героев Великой Отечественной войны, установленную в промзоне завода «Сиблитмаш» на улице Бетонной, просят включить в перечень объектов монументально-декоративного оформления Новосибирска.
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