Президент Соединенных Штатов Джо Байден после встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, состоявшейся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, снова назвал главу КНР «диктатором».
Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал главу Китая «диктатором»
Комментарии
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Tania Еременко
Бедный Джо... Его белезнь не лечитчя - маразм, деменция, шизофрения... Какой Президент - такой и народ.
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11 час.
W
Walery
Можно сказать и так - в США = "Какой народ такой и президент"...
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10 час.
С С
А что мы хотели услышать от маразматика Байды? Не надо с ним встречаться и вести переговоры. Он тут же отойдет в сторону и обложит...
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6 час.
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