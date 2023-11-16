Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал главу Китая «диктатором»

Бедный Джо... Его белезнь не лечитчя - маразм, деменция, шизофрения... Какой Президент - такой и народ.

Можно сказать и так - в США = "Какой народ такой и президент"...

С С

А что мы хотели услышать от маразматика Байды? Не надо с ним встречаться и вести переговоры. Он тут же отойдет в сторону и обложит...