США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу сокращения ядерного вооружения без предварительных условий.
Байден заявил о готовности к переговорам с Россией
Комментарии
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Пульхерия Djem
Верить бидону-себя не уважать.
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20 час.
Валентин Воробьев
Бидон преступник и террорист №1. С преступниками и террористами переговоры не ведем.
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14 час.
Марат
ха,ха...ну пусть сократят свои обычные вооружения до ниже плинтуса вначале, хитрованы бля...
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11 час.
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