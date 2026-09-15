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Украина впервые за много сезонов уступила России лидерство по экспорту растительного масла

Украина впервые за много сезонов уступила России лидерство по экспорту растительного масла

Россия по итогам 2025/26 маркетингового года стала крупнейшим мировым экспортером подсолнечного масла, опередив Украину, которая удерживала первое место на протяжении 20 сезонов подряд.

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