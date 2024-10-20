Находились два месяца в окружении. История спасения солдат под Курском

Солдатам ВС РФ понадобилось два месяца, чтобы выбраться из окружения в Курской области. В августе они оказались в захваченном районе, и спустя два месяца, находясь в глубоком тылу украинских войск, сумели осуществить побег и выжить, сообщил РИА Новости военнослужащий Максим Андреев.