Наши ПВО снова на высоте: три вражеских дрона не дошли до Москвы!

Вот это я понимаю — наши ребята в форме не дремлют! Сегодня, 18 сентября, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сработала как часы и сбила сразу три украинских беспилотника, которые нагло летели в сторону Москвы.
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