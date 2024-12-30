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Царьград

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Посол России: Греция прервала сотрудничество, антироссийские настроения остаются

Посол России: Греция прервала сотрудничество, антироссийские настроения остаются

Греция прекратила сотрудничество с Россией после начала спецоперации на Украине. Посол России в Греции Андрей Маслов отметил отсутствие изменений в позиции Афин и агрессивные заявления.

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