Хуснуллин: сборы в ЖКХ должны идти на модернизацию сетей, а не на иномарки

Деньги, которые получают ресурсоснабжающие организации в системе ЖКХ, прежде всего должны быть направлены на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, подчеркнул в ходе беседы с РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.